Dalla Spagna: l'Osasuna si rivolge alla FIFA. Il Torino deve ancora pagare 3 milioni per Berenguer (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ángel Ardanz, dirigente dell'Osasuna, ha spiegato nella presentazione del bilancio annuale del club che il Torino non ha ancora effettuato l'ultimo pagamento concordato per la cessione di Alex Berenguer, si tratta di 1,3 milioni di euro. Secondo Mundo Deportivo, il club granata non ha pagato nemmeno i 1,5 milioni di clausola stipulati per la cessione dell'esterno all'Athletic Bilbao, avvenuta lo scorso ottobre. l'Osasuna si è rivolta alla FIFA per ottenere quanto precedentemente pattuito. Foto: Twitter ufficiale Torino

