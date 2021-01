Covid | Pregliasco | “Terza ondata è certezza | il peggioramento si avrà a metà gennaio Serve subito una campagna vaccinale veloce e ampia”

(Di lunedì 4 gennaio 2021) “Lapurtroppo è una. L’intensità di questadovremo guardarla e cercare di prevenirla per quanto possibile. Il dato da considerare sarà quello fornito dall’Istituto Superiore di Sanità venerdì prossimo. Ilpotrà avvenire amese. Le festività natalizie sicuramente incideranno sull’andamento della curva”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Crc Targato Italia da Fabrizio, virologo dell’Università Statale di Milano, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano e presidente dell’Anpas. E aggiunge: “Io temo che in queste festività, al di là delle zone rosse, molte persone si sono mosse e hanno fatto festicciole, magari anche non esagerate. Vedremo gli effetti di tutto questo nel momento in cui ...

Con 25mila tampini in meno calano da 14.245 a 10.800 i nuovi casi di coronavirus in Italia, con un tasso di positività che resta però inchiodato al 13,8%, esattamente come ieri. Si inverte, anche se d ...I MEDICI veneti insorgono contro la scelta di non fare più i TEST RAPIDI Se la VACCINAZIONE in Italia è iniziata ma prosegue al rilento (poco più di 100.000 gli italiani vaccinati), gli addetti ai lav ...