Covid-19, cosa racconta l’analisi dell’Istituto superiore di sanità sui contagi nelle scuole (Di lunedì 4 gennaio 2021) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)Rispetto alla diffusione del Sars-Cov-2, nei giorni in cui si discute della riapertura dopo il 7 gennaio, le scuole sono “ambienti relativamente sicuri” e si ritiene che “il loro ruolo nell’accelerare la trasmissione del nuovo coronavirus in Europa sia limitato”. Questo a patto che si mantengano “precauzioni ormai consolidate quali indossare la mascherina, lavarsi le mani e ventilare le aule”. Sono queste le conclusioni alle quali arriva il rapporto Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di Sars-Cov-2: la situazione in Italia appena pubblicato dall’Istituto superiore di sanità. Un report secondo il quale sono però più di 3mila i focolai legati ad ambienti scolastici, numero che lo stesso Iss definisce però “sottostimato”. Intanto, concentriamoci i ... Leggi su wired (Di lunedì 4 gennaio 2021) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)Rispetto alla diffusione del Sars-Cov-2, nei giorni in cui si discute della riapertura dopo il 7 gennaio, lesono “ambienti relativamente sicuri” e si ritiene che “il loro ruolo nell’accelerare la trasmissione del nuovo coronavirus in Europa sia limitato”. Questo a patto che si mantengano “precauzioni ormai consolidate quali indossare la mascherina, lavarsi le mani e ventilare le aule”. Sono queste le conclusioni alle quali arriva il rapporto Apertura dellee andamento dei casi confermati di Sars-Cov-2: la situazione in Italia appena pubblicato dall’Istitutodi. Un report secondo il quale sono però più di 3mila i focolai legati ad ambienti scolastici, numero che lo stesso Iss definisce però “sottostimato”. Intanto, concentriamoci i ...

Advertising

RobertoBurioni : Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena va… - NicolaPorro : Guardate cosa scriveva il ministro #Bonafede nel 2010 sui vaccini. Ironia della sorte: oggi è testimonial della vac… - SkyTG24 : Covid, governo pensa a una nuova stretta: ipotesi zona rossa in tutta Italia nei weekend - positanonews : Covid . Cosa fare in costiera amalfitana ? Lo screening ferma il virus, il caso Cetara - hans312 : RT @RobertoBurioni: Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena vaccin… -