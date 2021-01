Calhanoglu | «Orgoglioso di aver raggiunto le 150 presenze con il Milan»

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Hakan, ieri contro il Benevento di Filippo Inzaghi, hala 150con la maglia rossonera, ecco le sue parole Ieri, ilha battuto il Benevento 2-0, grazie a Kessie e Leao. Tra i giocatori in ottimo spolvero da diverso tempo vi è anche Hakan. Il turco, ieri, hale 150ufficiali con la maglia rossonera. Ecco le parole dell’ex Bayer Leverkusen in un post su Instagram: «dile 150con questo grande club» Leggi su Calcionews24.com

Ieri contro il Benevento, Hakan Calhanoglu ha raggiunto quota 150 presenze con la maglia del Milan. Ecco il suo post su Instagram per celebrare questo grande traguardo: "Orgoglioso di ...Pioli is on fire! Così cantavano i calciatori del Milan dopo la vittoria contro il Sassuolo. La storia della canzone originale e dei cori da questa ispirati ...