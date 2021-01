ARRIVA LA DECISIONE ALL’OLD BAILEY DI LONDRA | ASSANGE NON SARÀ ESTRADATO NEGLI USA

Leggi su databaseitalia

(Di lunedì 4 gennaio 2021)– Lunedì il giudice britannico si è pronunciato contro l’estradizione di JulianStati Uniti, concedendo al fondatore di WikiLeaks un’importante vittoria contro le autorità statunitensi che lo hanno accusato di aver cospirato per hackerare i computer del governo e di violare l’Espionage Act con il rilascio di comunicazioni nel 2010 e nel 2011., 49 anni, è stato incriminato nel 2019 con 17 capi di imputazione per violazione della legge sullo spionaggio per il suo ruolo nell’ottenere e pubblicare documenti militari e diplomatici segreti, atti che potrebbero portare a una condanna fino a 175 anni di carcere se fosse ritenuto colpevole. Oltre che al pagamento di tutte le spese. È stato anche incriminato per aver violato il Computers Fraud and Abuse Act, portando il totale delle accuse a 18.Il ...