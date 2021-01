Alternative a TeamViewer per l’assistenza remota

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 4 gennaio 2021)è senza ombra di dubbio il programma d'assistenzapiù utilizzato al mondo, anche grazie alle sue performance eccezionali in qualsiasi condizione di rete (anche su reti ADSL lente funziona senza intoppi) e grazie alle numerose funzionalità aggiuntive come il trasferimento remoto dei file e l'aggiornamento automatico da remoto (utile per aggiornare il programma anche su PC di utenti principianti). Purtroppo però la versione gratuita dihai dei grandi limiti: non è possibile utilizzarla in ambito commerciale, viene effettuato un controllo sul tipo di connessione (per verificare se siamo degli utenti privati) e non è possibile attivare la videoconferenza o la stampantesenza attivare la liceza d'uso. Se vogliamo offrire assistenzao aiutare la nostra azienda senza ...