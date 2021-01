“Addio Gemma” La famosa dama di “Uomini e Donne” potrebbe lasciare il programma Ecco il motivo

Leggi su viaggiarealverde

(Di lunedì 4 gennaio 2021), dopo la pausa natalizia, riaccenderà le telecamere il 7 gennaio 2021. Da alcune fonti pare che le nuove puntate non rischieranno di annoiare i telespettatori, poiché sono previsti dei colpi di scena per certi personaggi che saranno ospiti degli studi di Canale 5. In particolar modo, sembra che a intrattenere ci penserà proprioGalgani. La, infatti, da parecchio tempo, è riuscita a tenere i riflettori puntati su di sé e non hai mai smesso di animare ildi Maria De Filippi. Ma c’è una precisa ragione per cui non dovrete perderla di vista e, a dire il vero, stavolta, non è per qualcosa di divertente. Si tratta, per l’appunto, di alcune voci che sostengono che l’ex direttrice del teatro Alfierila trasmissione. ...