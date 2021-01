Zaniolo, decisione clamorosa: chiude tutto e se ne va (Di domenica 3 gennaio 2021) Zaniolo, decisione clamorosa dopo le polemiche degli ultimi giorni legate alla sua vita privata: da oggi chiude tutto e se ne va Nicolò Zaniolo ha detto basta. Troppo violente le pressioni e le polemiche dagli ultimi giorni, da quando ha dovuto ammettere in pubblico che la sua ex fidanzata, Sara Scaperrotta, aspetta un figlio da L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 3 gennaio 2021)dopo le polemiche degli ultimi giorni legate alla sua vita privata: da oggie se ne va Nicolòha detto basta. Troppo violente le pressioni e le polemiche dagli ultimi giorni, da quando ha dovuto ammettere in pubblico che la sua ex fidanzata, Sara Scaperrotta, aspetta un figlio da L'articolo proviene da Inews.it.

