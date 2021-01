Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 gennaio 2021)DEL 3 GENNAIOORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASPOSTAMENTI MINIMI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL2 PESCARA-, LA CIRCONE E’ SOSPESA PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRA CARSOLI E CASTEL MADAMA E’ ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO DA CARSOLI ATIBURTINA E DA TIVOLI ATIBURTINA ORA IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE OGGI SONO PREVISTE SUL GRAN PARTE DEL TERRITORIO PRECIPITAZIONE SPARSE DALLE PRIME ORE DEL MATTINO E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO, PER IL TRASPORTO ...