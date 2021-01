Oltre 84mila vaccinati in Italia, ma operazione a rilento (Di domenica 3 gennaio 2021) A quasi una settimana dall'inizio della campagna vaccinale procedono a rilento le somministrazioni sull'intero territorio nazionale. Lo stesso commissario straordinario Arcuri lancia l'allarme. ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 3 gennaio 2021) A quasi una settimana dall'inizio della campagna vaccinale procedono ale somministrazioni sull'intero territorio nazionale. Lo stesso commissario straordinario Arcuri lancia l'allarme. ...

zazoomblog : Coronavirus: vaccinate in Italia oltre 84mila persone - #Coronavirus: #vaccinate #Italia - TV7Benevento : Coronavirus: vaccinate in Italia oltre 84mila persone... - infoitsalute : Sale ancora l'indice di positività. Oltre 84mila i vaccinati in Italia - hondanomala : @RadioRadioWeb @ValerioMalvezzi L’#Istat non dà le cartelle cliniche ma degli indizi: pur accettando come tutti dec… - fra_l : @Lymond15 @borghi_claudio Infatti sono errati. La stima dei secondi sei mesi è stata completamente smentita dalla r… -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 84mila Covid, in Italia vaccinate oltre 84mila persone Adnkronos Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 gennaio: 14.245 nuovi casi e 347 morti

I dati sulla pandemia di Covid-19 di domenica 3 gennaio. Superate le 75 mila vittime totali dall’inizio dell’epidemia ...

Covid, in Italia vaccinate oltre 84mila persone

In Italia 84.730 persone sono state vaccinate al Covid-19, circa 20mila in più rispetto a ieri nelle ultime ore, secondo l'ultimo aggiornamento del report sui vaccini consultabile sul sito del Commiss ...

I dati sulla pandemia di Covid-19 di domenica 3 gennaio. Superate le 75 mila vittime totali dall’inizio dell’epidemia ...In Italia 84.730 persone sono state vaccinate al Covid-19, circa 20mila in più rispetto a ieri nelle ultime ore, secondo l'ultimo aggiornamento del report sui vaccini consultabile sul sito del Commiss ...