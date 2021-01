Nuovo Dpcm, week-end 9-10 gennaio in arancione. Il Governo pensa ad altre restrizioni e nuove fasce Rt (Di domenica 3 gennaio 2021) Nel week-end del 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona arancione: tra queste, le chiusure di bar e ristoranti anche a pranzo, ma aperti solo per la vendita da ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 3 gennaio 2021) Nel-end del 9 e 10in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona: tra queste, le chiusure di bar e ristoranti anche a pranzo, ma aperti solo per la vendita da ...

