Liga, l'Atletico Madrid torna in vetta. Suarez decide la gara con l'Alaves (Di domenica 3 gennaio 2021) l'Atletico Madrid continua la sua marcia trionfale in Liga vincendo in casa dell'Alaves per 2-1 ma con tanta sofferenza. Decisiva una rete di Suarez al 90?. I colchoners sono andati in vantaggio al 41? con Marcos Llorente. Pareggio poi dell'Alaves con un'autorete di Felipe all'84'. Al 90? la zampata del pistolero Suarez. Atletico che vola a 34 punti, a +2 sul Real Madrid secondo a quota 32, in attesa del Barcellona che giocherà in casa dell'Huesca questa sera. Foto: Twitter Atletico L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

