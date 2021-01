Lavoro estivo e ferie: quale tutela è prevista per i dipendenti stagionali? (Di domenica 3 gennaio 2021) Qui di seguito vogliamo vedere nel dettaglio una questione pratica che molti lavoratori stagionali si potrebbero porre in questo periodo: in ipotesi di Lavoro estivo (ad es. nell’ambito del turismo, ristorazione, hotel, stabilimenti balneari ecc.), il dipendente può legittimamente richiedere – ed ottenere – delle giornate di ferie? Insomma, vedremo di dare una risposta al citato quesito, in modo da capire se al dipendente stagionale, assunto per i mesi estivi, sono concessi dei giorni di riposo, al pari di chi lavora – in modo subordinato – negli altri mesi dell’anno. Se ti interessa saperne di più sul Lavoro intermittente, presupposti e perché è chiamato così, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Lavoro estivo e giornate di vacanza: il ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 3 gennaio 2021) Qui di seguito vogliamo vedere nel dettaglio una questione pratica che molti lavoratorisi potrebbero porre in questo periodo: in ipotesi di(ad es. nell’ambito del turismo, ristorazione, hotel, stabilimenti balneari ecc.), il dipendente può legittimamente richiedere – ed ottenere – delle giornate di? Insomma, vedremo di dare una risposta al citato quesito, in modo da capire se al dipendente stagionale, assunto per i mesi estivi, sono concessi dei giorni di riposo, al pari di chi lavora – in modo subordinato – negli altri mesi dell’anno. Se ti interessa saperne di più sulintermittente, presupposti e perché è chiamato così, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google Newse giornate di vacanza: il ...

mdotduchamp : Ancora non capisco perché al gf pensano di stare al campo estivo, in vacanza a farsi gli amici o a scopare, quando… - _inmyremains__ : @_IlBoris @marysaltadonald @matteo_milan91 Un lavoro estivo è un lavoro serio, tes - milkagetobio : -diventare più autonoma :') -cercare un lavoro estivo (ho. bisogno. di. soldi.) -andare a Lucca 2021 con kage fem -… - camillaaventura : è il secondo anno di università, hai appena finito il tuo lavoro estivo e non vedi l’ora di sputtanarti tutto quell… - AttilioSacco : @sgretolatore Io. Fanno un altro lavoro perché hanno un contratto a chiamata. Dunque risultano in organico ma solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro estivo Un capo villaggio e cinque animatori IL GIORNO Nel 2020 la montagna estiva non fa flop

E il turismo non cala come succede invece per altre destinazioni. Lo confermano i dati Istat pubblicati oggi relativi al 'Movimento turistico in Italia' da gennaio a settembre 2020. Non solo la montag ...

Lavoro in somministrazione, a Brescia frena la caduta

Il calo registrato nel periodo tra luglio e settembre, rispetto allo stesso periodo del 2019, è del 29%. La contrazione è inferiore a quella del trimestre precedente, che si attestava al -54%

...

E il turismo non cala come succede invece per altre destinazioni. Lo confermano i dati Istat pubblicati oggi relativi al 'Movimento turistico in Italia' da gennaio a settembre 2020. Non solo la montag ...Il calo registrato nel periodo tra luglio e settembre, rispetto allo stesso periodo del 2019, è del 29%. La contrazione è inferiore a quella del trimestre precedente, che si attestava al -54%...