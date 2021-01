Il pipistrello | balletto in onda su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 3 gennaio 2021) La versione de “il” insu Rai 5 rappresenta la migliore trasposizione indell’operetta “Die Fledermaus” di Johann Strauss figlio. Perché tanto avvincente? A rendere questa edizione avvincente sicuramente l’impegno del grande coreografo francese Roland Petit che sono quarant’anni ormai che insegue la sua brillante carriera. La trama La storia si concentra su Bella, una ragazza sposa molto giovane appartenente alla società alto-borghese, e su suo marito Johann, che si allontana da lei ogni notte per cambiare aria e si trasforma in. Ilè fatto di costumi, maschere, inseguimenti, arresti e liberazioni. Ma alla fine, Bella farà breccia nel cuore del suo sposo. La versione proposta è quella andata in scena al teatro degli Arcimboldi di Milano ...