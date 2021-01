"Hanno tutto ciò che serve per il via libera, ma...". La denuncia di mister AstraZeneca, svelato l'ultimo scandalo europeo? (Di domenica 3 gennaio 2021) “Le scorte dell'Italia sono a rischio? Al momento no, non credo proprio”. Così Piero Di Lorenzo, amministratore delegato e presidente della Irbm di Pomezia che assieme ad AstraZeneca e all'università di Oxford ha messo a punto il vaccino, ha escluso eventuali problemi nella distribuzione del siero. Non mancano però dei “ma” che Di Lorenzo ha voluto sottolineare e spiegare nel corso di un'intervista rilasciata a Il Giornale: “Quando arriverà il via libera? Dipende tutto da Ema. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta. A ottobre abbiamo consegnato tutta la documentazione e successivamente AstraZeneca ha consegnato i documenti per chiarire la questione della mezza dose in meno. Di più non possiamo fare, se non aspettare”. Di Lorenzo non è stato in grado di dare tempi certi sull'ok, che potrebbe arrivare per la metà ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) “Le scorte dell'Italia sono a rischio? Al momento no, non credo proprio”. Così Piero Di Lorenzo, amministratore delegato e presidente della Irbm di Pomezia che assieme ade all'università di Oxford ha messo a punto il vaccino, ha escluso eventuali problemi nella distribuzione del siero. Non mancano però dei “ma” che Di Lorenzo ha voluto sottolineare e spiegare nel corso di un'intervista rilasciata a Il Giornale: “Quando arriverà il via? Dipendeda Ema. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta. A ottobre abbiamo consegnato tutta la documentazione e successivamenteha consegnato i documenti per chiarire la questione della mezza dose in meno. Di più non possiamo fare, se non aspettare”. Di Lorenzo non è stato in grado di dare tempi certi sull'ok, che potrebbe arrivare per la metà ...

