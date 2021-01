Governo e Cts preoccupati per i ritardi nelle procedure di vaccinazione E Italia Viva pressa | “Serve un piano chiaro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 gennaio 2021) C’è apprensione anche nele tra gli esperti del Comitato tecnico scientifico per idi. Secondo quanto appreso dall’Ansa, nel corso del vertice tra l’esecutivo, i capidelegazione di maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e membri del Cts per discutere delle nuove restrizioni dopo il 6 gennaio, è stato lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a manifestare apprensione per le vaccinazioni. E anche su questo argomento non è mancato il pressing di: “Fare chiarezza sulvaccinale”, è quello che chiede la ministra Teresa Bellanova in vista della scadenza, proprio il 6 gennaio, delle misure varate dalper le Feste di Natale. Ma ...