Elisabetta II, «due secondi per liquidare Harry (e Meghan)» (Di domenica 3 gennaio 2021) Due secondi. Tanto ci sarebbe voluto perché la Regina Elisabetta liquidasse il nipote, e con questi la proposta di rappresentare, da solo, la monarchia britannica. Sua Maestà, cui il Principe Harry avrebbe chiesto il permesso di portare una corona di fiori al Cenotafio di Londra, durante la cerimonia del Remembrance Day 2020, avrebbe chiuso in fretta ogni discussione. «La Regina è ferma nel dire che non si può scegliere cosa fare e cosa no, quando si fa parte di un'istituzione. O si è dentro, o si è fuori», ha spiegato una fonte vicina ad Elisabetta II, cui Harry avrebbe proposto di giocare un ruolo proprio, più personale nella tradizionale cerimonia britannica.

