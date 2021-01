Crolla il tetto di un rudere: strada chiusa per ore (Di domenica 3 gennaio 2021) Era un vecchio rudere affacciato proprio sulla pubblica via che taglia a metà il centro, è bastata l'ennesima nevicata per vedere il tetto sfondarsi. Risultato: strada chiusa, paese bloccato per mezza ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 3 gennaio 2021) Era un vecchioaffacciato proprio sulla pubblica via che taglia a metà il centro, è bastata l'ennesima nevicata per vedere ilsfondarsi. Risultato:, paese bloccato per mezza ...

ilmeteoit : #Meteo #VIDEO: #NEW #YORK, crolla tutto mentre pulisce il tetto dalla neve - alessiava_ : @musboo Sì ama ma se non fai attenzione ti crolla in tetto e tu continui a mangiare il panettone?? - CDNewsCalabria : Canna fumaria in fiamme: distrutta parte di una casa nel cosentino - ilmeteoit : #Meteo #VIDEO: #NEW #YORK, crolla TUTTO mentre pulisce il #TETTO dalla neve - comeH2O : cmq, sonni sereni, dalla generazione del talidomide ad oggi la popolazione è cresciuta (e, vaccino o no, se dovete… -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla tetto Crolla tetto per la neve Strada chiusa Brescia Oggi Sesto Ulteriano: la chiesina del Seicento? Nessuno crede al restauro

Con il crollo del tetto, avvenuto un anno fa, si arrende anche Italia Nostra. Per l’icona di Sesto Ulteriano si temono altri cedimenti, soprattutto dal frontone ...

Crolla il tetto di un rudere: strada chiusa per ore

Era un vecchio rudere affacciato proprio sulla pubblica via che taglia a metà il centro, è bastata l’ennesima nevicata per vedere il tetto sfondarsi. Risultato: strada chiusa, paese bloccato per mezza ...

Con il crollo del tetto, avvenuto un anno fa, si arrende anche Italia Nostra. Per l’icona di Sesto Ulteriano si temono altri cedimenti, soprattutto dal frontone ...Era un vecchio rudere affacciato proprio sulla pubblica via che taglia a metà il centro, è bastata l’ennesima nevicata per vedere il tetto sfondarsi. Risultato: strada chiusa, paese bloccato per mezza ...