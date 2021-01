Benevento-Milan, le formazioni ufficiali (Di domenica 3 gennaio 2021) Tra poco in campo la capolista Milan che sarà di scena sul terreno del Benevento. Queste le formazioni ufficiali:Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula. All. F. InzaghiMilan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Brahim Diaz, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 3 gennaio 2021) Tra poco in campo la capolistache sarà di scena sul terreno del. Queste le(4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Brahim Diaz, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli ITA Sport Press.

