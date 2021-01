Atalanta-Sassuolo 5-1 | De Zerbi | “Djuricic escluso perché ha sbagliato nei miei confronti”

(Di domenica 3 gennaio 2021) “Abbiamo preso gol subito, però eravamo partiti fortissimo. Subito un gol col rimpallo, poi contro l’soffriamo sull’aspetto fisico. Quando scegliamo di far la squadra puntiamo su alcune caratteristiche, vogliamo rimanere noi stessi anche a Bergamo. Anche l’anno scorso abbiamo perso male, ma la partita era stata giocata meglio. Possiamo non abbassare la testa al pronti-via del secondo tempo, abbiamo preso altri tre gol ma sappiamo che qui si può perdere ma non abbassare la testa”. Roberto Deanalizza con grande lucidità la sconfitta pesante ottenuta dal suosul campo dell’per 5-1, contro quella che di fatto è la bestia nera dei neroverdi. Il tecnico bresciano ha rivelato anche un retroscena sull’esclusione diper motivi comportamentali: ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-3 Tori… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Atalanta 5-1* Sassuolo *(Chiriches 75‘) #SSFootball - ValserianaNews : L'Atalanta travolge il Sassuolo 5 a 1 - Valseriana News - Ansuar6_ : Inter 6-2 Crotone Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Parma 0-3 Torino Genoa 1-1 Lazio Roma 1-0 Sampdoria Ni… - DiMarzio : #SerieA | #Atalanta, le parole di #Gasperini al termine di #AtalantaSassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Sassuolo

Netta sconfitta per la squadra di Roberto De Zerbi: Atalanta-Sassuolo termina con un 5-1 che non ammette discussioni. Si replica dunque una affermazione senza sconti per gli uomini di Gasperini, che d ...di Redazione #SassuoloUS twitter@sassuolnewsgaia #SerieATim Atalanta a valanga sul Sassuolo che perde per 5-1: a segno Zapata (2 reti), Pessina, Gosens e Muriel e Chiriches per il Sassuolo.