Assembramenti tra tifosi all'arrivo del Milan, Mastella: "Un comportamento da censurare" (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – "Ho dato incarico al Comandante della Polizia locale di riferirmi quanto si è verificato ieri a seguito di un comportamento non edificante e da censurare da parte di diversi tifosi del Milan. Detto questo prego i tifosi della nostra squadra, a non replicare oggi, con eguale ingenuità, date le circostanze serie del Covid che si ingrassa dagli Assembramenti". Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

Oltre una persona su 3 tra quelle sottoposte a tampone per la prima volta è ... igiene delle mani, no assoluto agli assembramenti”, ammonisce Brusaferro, intervistato dal quotidiano di Via Solferino.

A Peveragno, Amministrazione comunale divisa sulla commemorazione dell'eccidio di Piazza Paschetta

La minoranza consiliare contesta decisione del sindaco di limitare le presenze, il 10 gennaio, per evitare assembramenti. Il capogruppo dell'opposizione Renaudi: "Pretendo un diverso rispetto e compor ...

Oltre una persona su 3 tra quelle sottoposte a tampone per la prima volta è ... igiene delle mani, no assoluto agli assembramenti", ammonisce Brusaferro, intervistato dal quotidiano di Via Solferino.