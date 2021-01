Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 gennaio 2021)DEL 2 GENNAIOORE 15.20 UMBERTO VERINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA VIA PONTINA SULLA QUALE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA CAUSA CODE IN DIREZIONE DI LATINA CI SPOSTIAMO SUI TRENI: UN INCONVENIENTE TECNICO CHE GIÀ È STATO RISOLTO ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI HA RALLENTATO I CONVOGLI SULLA LINEA ALTA VELOCITÀFIRENZE. ACCUMULATI RITARDI DI 30 MINUTI DISAGI ANCCHE SULLA LINEA– ALBANO AL MOMENTO SOSPESA A NUOVAMENTE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO DIFFICILI ANCHE I COLLEGAMENTI VIA MARE CON LE ISOLE LAZIALI A CAUSA DELLE CATTIVE CONDIZIONI METEO. LA NAVE FORMIA – PONZA PREVISTA INIZIALMENTE ALLE 17:30 OGGI È CANCELLATA CI SPOSTIAMO SULLA LINEA “A” DELLA METRO ...