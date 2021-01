Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 2 gennaio su Canale 5 (Di sabato 2 gennaio 2021) Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 2 gennaio 2021 in onda su Canale 5: Andrea Paris, Francesca Rocco e Giovanni Masiero e altri. Verissimo continua la sua marcia nel palinsesto del weekend di Canale 5, anche durante il periodo festivo, sebbene la puntata in onda oggi non è completamente inedita. La formula del programma è sempre la stessa, Silvia Toffanin intervista l’ospite famoso di turno, rigorosamente distanziati, ottenendo informazioni inedite. L’appuntamento è per oggi, sabato 2 gennaio 2021, ma stavolta dalle 16:00 su Canale 5. Come sempre alla conduzione troveremo sempre Silvia Toffanin. Verissimo, gli ospiti ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 2 gennaio 2021), glidi2021 in onda su5: Andrea Paris, Francesca Rocco e Giovanni Masiero e altri.continua la sua marcia nel palinsesto del weekend di5, anche durante il periodo festivo, sebbene lain onda oggi non è completamente inedita. La formula del programma è sempre la stessa, Silvia Toffanin intervista l’ospite famoso di turno, rigorosamente distanziati, ottenendo informazioni inedite. L’appuntamento è per oggi,2021, ma stavolta dalle 16:00 su5. Come sempre alla conduzione troveremo sempre Silvia Toffanin., gli...

Efrem444 : @ErmannoKilgore @valy_s @FmMosca @LucaSucci @markorusso69 @antonio_bordin @lameduck1960 @Gigadesires… - SturlaNews : @Barbara221074 Verissimo sì. Fortuna che su Raiplay è possibile ora, per chi non c'è riuscito, vedere entrambi gli eventi - ZaltronLaura : @Gioia11625035 C'è un collegamento. Poi verissimo è un programma non collegato proprio con gli altri.... Tipo matti… - BILI86563174 : @totofaz @deliux9 Verissimo. Ma non si accetta che un giocatore abbia un gioco intrinseco. Pogba non ha i tempi di… - zoe_sel : @quantiuccelli È verissimo, e poi a Stefania risponde tipo “eh?” ogni volta che lei gli chiede una cosa. Lei è semp… -