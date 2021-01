Si chiama Fortuna la prima nata nel 2021 al San Giuliano (Di sabato 2 gennaio 2021) Si chiama Fortuna la prima bambina nata nel 2021 al San Giuliano di Giugliano. Un nome ben augurante all’indomani di un anno particolare. La bimba è nata a seguito di un parto spontaneo alle 22.45 assistita dallo staff del Dott. Cardone e l’ostetrica Di Nardo. La bimba bene e pesa 3 chili e 700. Anche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 2 gennaio 2021) Silabambinanelal Sandi Giugliano. Un nome ben augurante all’indomani di un anno particolare. La bimba èa seguito di un parto spontaneo alle 22.45 assistita dallo staff del Dott. Cardone e l’ostetrica Di Nardo. La bimba bene e pesa 3 chili e 700. Anche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

AvucatPich : In Italia per fortuna non c'è ancora lo #iussoli quindi non basta nascere in Italia per essere italiani! È neces… - dottcap : Si chiama nostalgia, e serve a ricordarci che per fortuna siamo anche fragili. (Cesare Pavese) - liuk71rm : @Anna50732053 @fattoquotidiano Gli serve il personaggio per attirare l'attenzione e qualche lettore, non dimenticar… - simastatecalmi : Mi ha bloccata uno che si chiama @ombroman che non so chi sia, ed ora non riesco a leggere le conversazioni che fan… - sswallowthesea : @AntonellaQuarto Oddio che fortuna!! Dov’è stata l’ultima volta? Come si chiama il tuo fan club? Lei lo segue? -

Ultime Notizie dalla rete : chiama Fortuna La design gallery della settimana dedicata alla fortuna elledecor.com Deutschland 89, cos'è successo nel finale di stagione e di serie

Deutschland 89, cos'è successo nel settimo episodio. Lenora confessa a Fuchs il suo piano: far fuori Kohl per destabilizzare il Paese e fare in modo che non avvenga nessuna “an ...

Fentanil, pillola d’oro dei narcos

Narcos, spacciatori e farmacisti. La fortuna del traffico di droga tra Messico e Stati Uniti si chiama fentanil. La pillola d’oro che in contee di confine come Monterey (California) viene venduta in b ...

Deutschland 89, cos'è successo nel settimo episodio. Lenora confessa a Fuchs il suo piano: far fuori Kohl per destabilizzare il Paese e fare in modo che non avvenga nessuna “an ...Narcos, spacciatori e farmacisti. La fortuna del traffico di droga tra Messico e Stati Uniti si chiama fentanil. La pillola d’oro che in contee di confine come Monterey (California) viene venduta in b ...