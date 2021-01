Previsioni meteo 3 gennaio: ancora allerta meteo, le regioni a rischio pioggia e neve (Di sabato 2 gennaio 2021) Fenomeni meno intensi ma ugualmente diffusi con temporali, piogge o rannuvolamenti quelli previsti per domenica 3 gennaio. Le Previsioni dell’Aeronautica Militare La prima settimana del 2021 si chiude all’insegna del maltempo. Dopo un sabato da dimenticare, caratterizzato da copiose nevicate a tutte le quote, pianure comprese e rovesci diffusi con la sola eccezione delle regioni adriatiche, anche per domenica ci si attende tempo prevalentemente nuvoloso e piovoso. Non varieranno però le temperature, che resteranno stabili da norda sud. Proseguiranno invece le nevicate che nelle regioni settentrionali cadranno ancora a quote basse mentre sull’Appennino centrale a quote medie. Le regioni con sole o schiarite si conteranno invece sulle dita di una mano. ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 2 gennaio 2021) Fenomeni meno intensi ma ugualmente diffusi con temporali, piogge o rannuvolamenti quelli previsti per domenica 3. Ledell’Aeronautica Militare La prima settimana del 2021 si chiude all’insegna del maltempo. Dopo un sabato da dimenticare, caratterizzato da copiose nevicate a tutte le quote, pianure comprese e rovesci diffusi con la sola eccezione delleadriatiche, anche per domenica ci si attende tempo prevalentemente nuvoloso e piovoso. Non varieranno però le temperature, che resteranno stabili da norda sud. Proseguiranno invece le nevicate che nellesettentrionali cadrannoa quote basse mentre sull’Appennino centrale a quote medie. Lecon sole o schiarite si conteranno invece sulle dita di una mano. ...

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni meteo Meteo: NEVE, NON è FINITA, ne scenderà ancora nei PROSSIMI GIORNI. Tutte le REGIONI a RISCHIO iLMeteo.it Ondata di maltempo si abbatte su Veneto e Friuli Venezia Giulia: piogge e vento. Forti nevicate sopra i 700 metri Le previsioni

Meteo. Ondata di maltempo si abbatte su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Piogge in pianura e vento. Picco di marea previsto a Venezia oggi, si alzano tutte le barriere ...

Meteo Sicilia, ancora instabilità tra nuvole e sole, temperature in diminuzione

Spazio per ampie schiarite in Sicilia, salvo qualche addensamento su Nisseno e settore occidentale dell'Isola. Temperature in calo nei valori massimi. Venti moderati di Ponente. Mari molto mossi.

