Papa Francesco: "Maradona è stato un poeta. Il doping annulla la dignità" (Di sabato 2 gennaio 2021) "Ricordo molto bene e con piacere quando, da bambino, con la mia famiglia andavamo allo stadio, El Gasómetro. Ho memoria, in modo particolare, del campionato del 1946, quello che il mio San Lorenzo vinse. Ricordo quelle giornate passate a vedere i calciatori giocare e la felicità di noi bambini quando tornavamo a casa: la gioia, la felicità sul volto, l'adrenalina nel sangue". Papa Francesco, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato di numerosi temi legati al mondo sportivo, dalla sua passione per il calcio e il San Lorenzo a Diego Armando Maradona. Sono bellissime le parole riservate dal pontefice al Pibe de Oro, scomparso lo scorso 25 novembre: "Ho incontrato Diego Armando Maradona in occasione di una partita per la Pace nel 2014: ricordo con piacere tutto quello che Diego ha fatto per la ...

