Michelle Hunziker e la brutta situazione vissuta | “al dolore e allo sconforto”

Leggi su kronic

(Di sabato 2 gennaio 2021) La dedica disu Instagram, un messaggio in musica dedicato al ricordo di un 2020 terribile.(Instagram)Il 2020 è ormai alle spalle, e con lui tutto ciò che ha riguardato la Pandemia. Chiaro, l’emergenza non è ancora finita, ma i ricordi di questo anno nefasto sono indelebili nelle menti di chi ha vissuto questa tragedia mondiale. Il Covid-19 tiene ancora sotto scacco tutto il mondo, e proprio per questo sarà necessario ricordare quanto accaduto. La speranza, infatti, è che l’umanità abbia imparato qualcosa da questa immane tragedia che ancora oggi imperversa. Tanti in questi giorni, a ridosso della fine dell’anno, hanno voluto ricordare i momento salienti di questo terribile 2020. L’Italia, in particolare, è stata tra i paesi più colpiti, ed ancora oggi la conta dei ...