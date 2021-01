LIVE Tour de Ski 2021 | 10 e 15 km in DIRETTA | Federico Pellegrino davanti nelle prime battute

Leggi su oasport

(Di sabato 2 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE LA CLASSIFICA DELDE SKI FEMMINILE 14.52 Lo svedese Oskar Svensson prende la testa e aumenta l’andatura. Subito alla sua scia i russi. 14.50 17° Salvadori dopo 800 metri, 35° De Fabiani: forse è troppo indietro. 30° Bertolini, 31° Ventura, 39° Graz. 14.49 Semprea dettare l’andatura in testa al gruppo compatto. Per il momento De Fabiani rimane ben nascosto nella pancia del plotone. 14.47 Ritmi davvero blandi in questa fase iniziale, per il momento i russi decidono di rimanere nascosti. 14.46 Quattro i giri da percorrere.in testa, ritmo basso in questo avvio. 14.45 INIZIATA LA GARA! 15 km mass start maschile. 14.43 La temperatura dell’aria è di -1,5°. ...