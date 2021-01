Liga, il Real Madrid supera il Celta: a segno Lucas Vazquez e Asensio (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Real Madrid supera l’ostacolo Celta: a Valdebebas finisce 2-0 con le reti di Lucas Vazquez e Asensio. Gli ospiti, rinvigoriti dalla cura Coudet e reduci da cinque vittorie e un pari nelle ultime sei gare di Liga, vanno vicini al gol con Iago Aspas dopo pochi minuti, ma al quinto minuto è bravo Lucas Vazquez a farsi trovare pronto sul secondo palo e a spingere in porta il cross di Asensio. Proprio Asensio, su invito di Vazquez, chiude la gara dopo otto minuti della ripresa. Per la squadra di Zidane è l’ottavo risultato utile consecutivo tra campionato e coppa. Parziale sorpasso in vetta ai cugini dell’Atletico, che però devono giocare ancora tre partite. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 gennaio 2021) Ill’ostacolo: a Valdebebas finisce 2-0 con le reti di. Gli ospiti, rinvigoriti dalla cura Coudet e reduci da cinque vittorie e un pari nelle ultime sei gare di, vanno vicini al gol con Iago Aspas dopo pochi minuti, ma al quinto minuto è bravoa farsi trovare pronto sul secondo palo e a spingere in porta il cross di. Proprio, su invito di, chiude la gara dopo otto minuti della ripresa. Per la squadra di Zidane è l’ottavo risultato utile consecutivo tra campionato e coppa. Parziale sorpasso in vetta ai cugini dell’Atletico, che però devono giocare ancora tre partite. Foto: ...

