Lega Pro, Ghirelli scrive alla Samb per la dimensione internazionale del club

Lettera aperta del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli al presidente della Sambenedettese Domenico Serafino per complimentarsi della dimensione internazionale del suo club. 

Caro Presidente Serafino, per prima cosa rinnovo gli auguri a te, ai tuoi cari, alla Sambenedettese e a tutti coloro che vi lavorano, ai tifosi. Abbiamo bisogno di vivere un 2021 normalmente, dopo un anno orribile. La notizia che leggo relativamente all'accordo di collaborazione con l'Estudiantes mi rende felice per diversi motivi. Il primo è la dimostrazione che i club di Serie C introitando iniziativa ed intrapresa hanno enormi potenzialità. Il secondo è il constatare che la dimensione internazionale è uno spazio che ...

