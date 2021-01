Corpi in valigia: carabinieri in azienda, indagini su come i resti sono stati avvolti (Di sabato 2 gennaio 2021) Una 'visita' con tutto l'aspetto di una perquisizione a caccia di ulteriori tessere di un puzzle, quello della morte dei coniugi Pasho , sul quale le zone di ombra sono ancora più di una . Nei giorni ... Leggi su lanazione (Di sabato 2 gennaio 2021) Una 'visita' con tutto l'aspetto di una perquisizione a caccia di ulteriori tessere di un puzzle, quello della morte dei coniugi Pasho , sul quale le zone di ombraancora più di una . Nei giorni ...

qn_lanazione : Cadaveri in valigia: i carabinieri in un'azienda, si cerca di capire come i resti dei coniugi sono stati avvolti -

Ultime Notizie dalla rete : Corpi valigia Corpi in valigia: carabinieri in azienda, indagini su come i resti sono stati avvolti LA NAZIONE Corpi in valigia: carabinieri in azienda, indagini su come i resti sono stati avvolti

La visita dei militari in un'impresa dell'Empolese Valdelsa. Si cercano compatibilità con i materiali utilizzati da chi ha ucciso i coniugi Pasho ...

Corpi in valigia, perquisita un’azienda

Una ‘visita’ con tutto l’aspetto di una perquisizione a caccia di ulteriori tessere di un puzzle, quello della morte dei coniugi Pasho, sul quale le zone di ombra sono ancora più di una. Nei giorni sc ...

La visita dei militari in un'impresa dell'Empolese Valdelsa. Si cercano compatibilità con i materiali utilizzati da chi ha ucciso i coniugi Pasho ...Una ‘visita’ con tutto l’aspetto di una perquisizione a caccia di ulteriori tessere di un puzzle, quello della morte dei coniugi Pasho, sul quale le zone di ombra sono ancora più di una. Nei giorni sc ...