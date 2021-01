Calendario Giro di Lombardia 2021: date, programma, orari, tv (Di sabato 2 gennaio 2021) Dopo un anno molto complicato per il ciclismo nel 2021 la situazione potrebbe tornare alla normalità. In tal senso anche il Giro di Lombardia, che nella scorsa stagione si è corso il 15 di agosto, si disputerà nel consueto mese di ottobre per la precisione sabato 9. La Classica delle Foglie Morte è uno dei punti di riferimento per il ciclismo internazionale, obiettivo per i big del panorama internazionale per il finale di stagione. E’ troppo presto per sapere il percorso e quali le località di partenza e arrivo ma non è da escludere che saranno inserite salite storiche come il Ghisallo, il Muro di Sormano e San Fermo della Battaglia. L’ultimo a trionfare al Giro di Lombardia è stato il danese Jakob Fuglsang mentre è l’Italia la nazione con il maggior numero di successi (69) anche se l’ultimo azzurro a ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021) Dopo un anno molto complicato per il ciclismo nella situazione potrebbe tornare alla normalità. In tal senso anche ildi, che nella scorsa stagione si è corso il 15 di agosto, si disputerà nel consueto mese di ottobre per la precisione sabato 9. La Classica delle Foglie Morte è uno dei punti di riferimento per il ciclismo internazionale, obiettivo per i big del panorama internazionale per il finale di stagione. E’ troppo presto per sapere il percorso e quali le località di partenza e arrivo ma non è da escludere che saranno inserite salite storiche come il Ghisallo, il Muro di Sormano e San Fermo della Battaglia. L’ultimo a trionfare aldiè stato il danese Jakob Fuglsang mentre è l’Italia la nazione con il maggior numero di successi (69) anche se l’ultimo azzurro a ...

