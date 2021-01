Atalanta-Sassuolo, Gasperini: “Abbiamo voglia di vincere. Gomez? Non è ingombrante” (Di sabato 2 gennaio 2021) “Difficile fare paragoni tra stagioni diverse, quest’anno parlate di inciampo a Bologna, ma la squadra ha dominato in lungo e in largo, poi è arrivato il 2-2. Difficilmente si vedono differenze così. Per me l’Atalanta ha fatto una gran partita, domani si riparte dal Sassuolo. Arriviamo da una striscia positiva, Abbiamo di fronte un nuovo inizio. Questa settimana è stata molto utile per tutti, ora c’è un nuovo tour de force, però devo dire che nonostante la pausa ridotta siamo pronti per ripartire e giocare. Abbiamo voglia di vincere“. Queste sono le parole d’esordio di Gian Piero Gasperini, esternate nel corso della conferenza stampa antecedente ad Atalanta-Sassuolo. L’allenatore degli orobici ha suonato la carica dopo il deludente ... Leggi su sportface (Di sabato 2 gennaio 2021) “Difficile fare paragoni tra stagioni diverse, quest’anno parlate di inciampo a Bologna, ma la squadra ha dominato in lungo e in largo, poi è arrivato il 2-2. Difficilmente si vedono differenze così. Per me l’ha fatto una gran partita, domani si riparte dal. Arriviamo da una striscia positiva,di fronte un nuovo inizio. Questa settimana è stata molto utile per tutti, ora c’è un nuovo tour de force, però devo dire che nonostante la pausa ridotta siamo pronti per ripartire e giocare.di“. Queste sono le parole d’esordio di Gian Piero, esternate nel corso della conferenza stampa antecedente ad. L’allenatore degli orobici ha suonato la carica dopo il deludente ...

