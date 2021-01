Veglione sul Garda | parla il gestore del resort finito sotto accusa | non sono un delinquente…

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 1 gennaio 2021) “Se ho sbagliato qualcosa, mi assumo le mie responsabilità. Non siamo delinquenti, quello che abbiamo guadagnato ieri serve per sopravvivere“.le parole di Ivan Favalli,deldi Padenghe suli riflettori per undi Capodanno a cui avrebbero partecipato decine di persone. Il: voglio difendermi da ciò che di denigratorio sta circolando “Devo difendermi da tutto quello che sta circolando sui social anche di denigratorio presso l’hotel che gestisco a Padenghe sul– dice Favalli in un video su Facebook – L’hotel è un’attività che può rimanere aperta e deve garantire un servizio di cucina ai clienti, gli hotel posfare ristorazioni. Per evitare situazioni di ...