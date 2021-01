Un posto al sole anticipazioni: il rapimento di LEONARDO e FILIPPO (Di venerdì 1 gennaio 2021) Parte un nuovo anno con Un posto al sole e si inizia con un doppio episodio che produrrà un mare di conseguenze: dopo l’intuizione di Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti), effettivamente la verità su Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e sui suoi intrighi ai Cantieri verrà fuori e ciò, come già sappiamo, produrrà conseguenze “potenzialmente tragiche”, come riportano le anticipazioni. Lunedì prossimo le condizioni di salute di Fabrizio saranno davvero precarie e da qui in poi Marina (Nina Soldano) maturerà la decisione di lasciare Napoli proprio insieme a Rosato. Li vedremo partire nella puntata di giovedì prossimo, ma tendiamo a pensare che si tratterà di un (lungo) arrivederci e non di un addio… Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Chiusa la questione, Roberto ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 1 gennaio 2021) Parte un nuovo anno con Unale si inizia con un doppio episodio che produrrà un mare di conseguenze: dopo l’intuizione di Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti), effettivamente la verità su Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e sui suoi intrighi ai Cantieri verrà fuori e ciò, come già sappiamo, produrrà conseguenze “potenzialmente tragiche”, come riportano le. Lunedì prossimo le condizioni di salute di Fabrizio saranno davvero precarie e da qui in poi Marina (Nina Soldano) maturerà la decisione di lasciare Napoli proprio insieme a Rosato. Li vedremo partire nella puntata di giovedì prossimo, ma tendiamo a pensare che si tratterà di un (lungo) arrivederci e non di un addio… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Chiusa la questione, Roberto ...

