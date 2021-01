Tommaso Zorzi critica il bacio tra Giulia e Pierpaolo: è lite nella casa (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’influencer ha litigato con l’amica Giulia per la critica al bacio dato a Pierpaolo durante lo speciale di Capodanno nella casa di Cinecittà si commenta la reazione della mamma di Pierpaolo Pretelli al messaggio di ieri sera dato al figlio. Mamma Margherita infatti ha detto al figlio: “Pier ti volevo ricordare che il Grande Fratello è un gioco. Non sprecare questa opportunità preziosa che hai sempre sognato. In questo periodo stai perdendo moltissimi consensi. Riprendi il tuo cammino e mostra le tue qualità”. Leggi anche–> GF Vip, Pierpaolo Pretelli chiede di chiudere il collegamento con la famiglia Giulia è rimasta colpita dalle parole della mamma di Pierpaolo e si sente in colpa per il neofidanzato che – come ha ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’influencer ha litigato con l’amicaper laaldato adurante lo speciale di Capodannodi Cinecittà si commenta la reazione della mamma diPretelli al messaggio di ieri sera dato al figlio. Mamma Margherita infatti ha detto al figlio: “Pier ti volevo ricordare che il Grande Fratello è un gioco. Non sprecare questa opportunità preziosa che hai sempre sognato. In questo periodo stai perdendo moltissimi consensi. Riprendi il tuo cammino e mostra le tue qualità”. Leggi anche–> GF Vip,Pretelli chiede di chiudere il collegamento con la famigliaè rimasta colpita dalle parole della mamma die si sente in colpa per il neofidanzato che – come ha ...

