Sicilia: Musumeci, ‘per terzo anno consecutivo raggiunti obiettivi spesa Ue’ (Di venerdì 1 gennaio 2021) Palermo, 1 gen. (Adnkronos) – Per il terzo anno consecutivo il governo della Regione Siciliana ha raggiunto gli obiettivi di spesa fissati da Bruxelles nella gestione dei Fondi europei per il 2020. Nei quattro programmi operativi di competenza (Fesr, Fse, Psr e Feamp), gli uffici della Regione Siciliana, infatti, hanno certificato la spesa complessiva di 745 milioni di euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 gennaio 2021) Palermo, 1 gen. (Adnkronos) – Per ilil governo della Regionena ha raggiunto glidifissati da Bruxelles nella gestione dei Fondi europei per il 2020. Nei quattro programmi operativi di competenza (Fesr, Fse, Psr e Feamp), gli uffici della Regionena, infatti, hcertificato lacomplessiva di 745 milioni di euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

davidefaraone : Mentre in Sicilia #Musumeci componeva una giunta di soli uomini, una delegazione di IV composta da Teresa Bellanov… - fattoquotidiano : Sicilia, il rimpasto della Giunta Musumeci vale un record: esclusa l’unica donna, ora gli assessori sono tutti masc… - Regione_Sicilia : In diretta dall'ospedale Civico di #Palermo la prima somministrazione del vaccino anti #Covid19 -… - TV7Benevento : Sicilia: Musumeci, 'per terzo anno consecutivo raggiunti obiettivi spesa Ue'... - TV7Benevento : Sicilia: Musumeci, 'finalmente positivi indicatori sistema lavori pubblici'... -