Paolo Rossi dirige: “32 dicembre. Sconcerto di Capodanno”. Lo spettacolo in diretta dal teatro Miela di Trieste (Di venerdì 1 gennaio 2021) Appuntamento alle 12 del 1 gennaio con Paolo Rossi che nell’inedito ruolo di Direttore d’Orchestra dirige in diretta live streaming dal podio del triestino teatro (Instabile) Miela un beneaugurante ‘delirio organizzato’ di inizio anno che, come d’uso per “Little King”, è destinato a mutare fino all’ultimo secondo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Appuntamento alle 12 del 1 gennaio conche nell’inedito ruolo di Direttore d’Orchestrainlive streaming dal podio del triestino(Instabile)un beneaugurante ‘delirio organizzato’ di inizio anno che, come d’uso per “Little King”, è destinato a mutare fino all’ultimo secondo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

FicarraePicone : Buon 2021 a tutti quelli che aspettano un lavoro, a quelli che sognano un amore, a quelli che ricordano, a quelli c… - Agenzia_Ansa : Paolo Rossi, meglio uno spettacolo dal vivo...che da morto. Lo spettacolo in streaming anche su… - clikservernet : Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta scopre della morte di Stefano D’Orazio, Maradona e Paolo Rossi: urla e si ac… - clikservernet : Paolo Rossi dirige: “32 dicembre. Sconcerto di Capodanno”. Lo spettacolo in diretta dal teatro Miela di Trieste - Noovyis : (Paolo Rossi dirige: “32 dicembre. Sconcerto di Capodanno”. Lo spettacolo in diretta dal teatro Miela di Trieste)… -