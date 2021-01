Granada città e tifoseria passionale | una semifinale di Copa del rey ha infiammato le strade

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Ero seduto alla “barra” della Botilleria, sì la barra, il bancone del bar, una vera istituzione per gli andalusi, in una meravigliosa primavera Granadina della vecchia normalità, solo coi miei pensieri e il mio bicchiere di Ribera del Duero, quando un uomo sulla sessantina, seduto 3 metri alla mia destra, mi rivolge la parola repentinamente chiedendomi se esistesse nel mondo un’altradove ti svegli la mattina, fai colazione, ti metti in macchina e in 30 minuti sei sulle piste di sci della Sierra, poi torni, visiti un monumento dalla portata mondiale come la Alhambra, pranzi con le proverbiali tapas granadine e poi in altri 30 minuti sei sulla costa, Motril, Salobreña,Almuñecar, la Herradura.è tutto questo e molto di più. Una cittadina di circa 200.000 anime, freddissima in inverno bollente in estate, stracolma di turisti che vengono da ...