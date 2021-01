«Earwig e la strega», la prima volta in 3D dello Studio Ghibli (Di sabato 2 gennaio 2021) Il grande successo conquistato a livello internazionale attraverso la sua produzione animata dallo Studio Ghibli – di cui nel 2020 si è festeggiato il trentacinquennale della fondazione – nel corso della sua storia, è naturalmente dovuto ai grandi capolavori targati Hayao Miyazaki e Isao Takahata come Principessa Mononoke, Una tomba per le lucciole o La città incantata. Ma a rendere speciale l’esperienza artistica uscita dallo Studio in questi tre decenni hanno contribuito in maniera fondamentale anche quelle opere considerate «minori» … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 2 gennaio 2021) Il grande successo conquistato a livello internazionale attraverso la sua produzione animata dallo– di cui nel 2020 si è festeggiato il trentacinquennale della fondazione – nel corso della sua storia, è naturalmente dovuto ai grandi capolavori targati Hayao Miyazaki e Isao Takahata come Principessa Mononoke, Una tomba per le lucciole o La città incantata. Ma a rendere speciale l’esperienza artistica uscita dalloin questi tre decenni hanno contribuito in maniera fondamentale anche quelle opere considerate «minori» … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

MegaNerd__ : #EarwigeLaStrega, il primo film in computer grafica dello #StudioGhibli, uscirà in Giappone il 30 dicembre. È final… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Earwig e la strega – Trailer sottotitolato in inglese, GKIDS punta alla nomination agli Oscar… - filmpost_it : Disponibile online il primo poster ufficiale di Earwig e la strega, nuovo film dello Studio Ghibli diretto da Goro… - badtasteit : #Earwigelastrega: ecco il primo poster del film dello #StudioGhibli di #GoroMiyazaki -