Dieta dopo Natale | ecco alcuni alimenti per dimagrire

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 1 gennaio 2021)le feste Natalizie, siamo tutti un po’ appesantiti, per quanto ogni anno ci ripromettiamo di non esagerare, alla fine facciamo un pieno di calorie e cibi grassi. Alla fine è giusto così, meglio godersi un paio di giorni di festa e poi porvi rimedio, piuttosto che rovinare uno dei pochi momenti in famiglia stando attenti a cosa mangiamo. Quindi abbandoniamo i sensi di colpa e depuriamoci in vista del capodanno! Qualiprediligere per un’azione detox L’alimentazione post- abbuffata prevede cibi ricchi di antiossidanti, che abbiano proprietà antinfiammatorie e depurative. A sostegno del fegato ci vengono in aiuto la vitamina A, E , C il ferro e lo zinco. Via libera a grossi quantitativi di frutta è verdura che contengono questi elementi, arance, pompelmi e kiwi, sono il top. Non dimentichiamo lo zenzero che ha un’azione depurativa e gli ...