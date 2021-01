Coronavirus Nettuno | un altro decesso e 7 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 1 gennaio 2021), anche oggi, 1° gennaio 2021, i dati non sono confortanti: si registra infatti unin città causato dal Covid-19. La vittima è un uomo di 66 anni che aveva contratto il virus il 21 dicembre scorso. Si tratta della 29ª vittima dall’inizio della pandemia. “Sono profondamente addolorato per questa ennesima perdita nella nostra città – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – voglio rivolgere alla sua famiglia e ai suoi amici le mie più sentite condoglianze. Non ci sono parole per alleviare un dolore così straziante, ma sappiate che vi sono vicino come sono vicino a tutte le famiglie che da marzo hanno vissuto un lutto a causa di questo maledetto virus”. Sono inoltre stati registrati 7casi positivi al virus Covid-19 adalla Asl Roma 6. ...