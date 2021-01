Coronavirus: in Friuli Venezia Giulia 63 nuovi casi nelle Rsa (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - In Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 63 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 16. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di sette infermieri, due medici, nove Oss, un amministrativo; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un tecnico; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - In, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 63di positività tra le persone ospitatestrutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 16. Lo comunica il vicegovernatore delcon delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitariaCentrale le positività al Covid di sette infermieri, due medici, nove Oss, un amministrativo; nell'Azienda sanitaria universitariano Isontina di un tecnico; nell'Azienda sanitariaOccidentale di un ...

TV7Benevento : Coronavirus: in Friuli Venezia Giulia 964 nuovi contagi, 24 i decessi... - PasqualeCacace5 : RT @LMtredici: #coronavirus #friuli 1/1 Diagnosi 715 (Ieri 877) Decessi 27 Guariti 733 Ti +1 Ricoveri +2 Tamponi 7071 10.11 %pos (Ieri 82… - LMtredici : #coronavirus #friuli 1/1 Diagnosi 715 (Ieri 877) Decessi 27 Guariti 733 Ti +1 Ricoveri +2 Tamponi 7071 10.11 %pos… - allauber : Coronavirus in Fvg, i numeri di un anno devastante: vittime quadruplicate nella seconda ondata, osp… - allauber : Festa abusiva con droga in casa, fermati 15 ragazzi. Il documento delle Regioni: 'Vanno rivisti i 2… -