Commenti razzisti sulla prima nata a Genova, Toti: “Chi nasce in Liguria è ligure”. La Lega: “No allo ius soli” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il governatore sul social: “Una bambina che viene al mondo è una benedizione e va accolta come tale, senza polemiche inutili e dannose a qualsiasi dibattito democratico. Proviamo a iniziare il 2021 con un nuovo passo”. Ma la Lega dice no allo “ius soli” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il governatore sul social: “Una bambina che viene al mondo è una benedizione e va accolta come tale, senza polemiche inutili e dannose a qualsiasi dibattito democratico. Proviamo a iniziare il 2021 con un nuovo passo”. Ma ladice no“ius

Pioggia di commenti razzisti sulla prima nata a Genova. Toti: "Chi nasce in Liguria è ligure"

