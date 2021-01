Capodanno | tragedia ad Asti | muore 13enne Parenti danneggiano ospedale

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Gabriele Laganà Il giovane, residente in campo rom, aveva una ferita all’addome forse provocata dallo scoppio di un petardo. Sul corpo disposta l’autopsia Dramma nella notte diad. Un adolescente di 13 anni, residente nel campo rom di via Guerra, è morto dopo essersi ferito all’addome con un fuoco d'artificio. Lasarebbe avvenuta poco dopo lo scoccare della mezzanotte. Il giovane è stato subito soccorso dai familiari che, vista la gravità delle lesioni, lo hanno trasportato nell’cittadino. Al pronto soccorso, come hanno spiegato fonti sanitarie, il ragazzino è arrivato già in arresto cardiaco. Sono stati fatti tutti i tentativi ed eseguite tutte le manovre necessarie per rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare: il giovane, infatti, è spirato alle prime luci ...