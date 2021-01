Calendario Mondiali sci alpino Cortina 2021: date, programma, orari, tv (Di venerdì 1 gennaio 2021) Si terranno dall’8 al 21 febbraio i Mondiali di sci alpino 2021. La sede, com’è ben noto, è Cortina d’Ampezzo, pronta ad ospitare la kermesse iridata con il suo impareggiabile scenario incastonato nelle Dolomiti. I Campionati ampezzani saranno la quarantaseiesima edizione della manifestazione organizzata dalla Federazione Internazionale Sci. Il programma includerà: discesa libera, supergigante, gigante, slalom e quindi parallelo e parallelo a squadre. Si annuncia una edizione davvero spettacolare in quel di Cortina, una vera e propria prova generale in vista dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, che si stanno avvicinando ad ampi passi. L’Italia, dal canto suo, vuole ben figurare sulle nevi di casa, e sfodera diverse armi importanti al proprio arco. Tra le donne, ovviamente, il ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 gennaio 2021) Si terranno dall’8 al 21 febbraio idi sci. La sede, com’è ben noto, èd’Ampezzo, pronta ad ospitare la kermesse iridata con il suo impareggiabile scenario incastonato nelle Dolomiti. I Campionati ampezzani saranno la quarantaseiesima edizione della manifestazione organizzata dalla Federazione Internazionale Sci. Ilincluderà: discesa libera, supergigante, gigante, slalom e quindi parallelo e parallelo a squadre. Si annuncia una edizione davvero spettacolare in quel di, una vera e propria prova generale in vista dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, che si stanno avvicinando ad ampi passi. L’Italia, dal canto suo, vuole ben figurare sulle nevi di casa, e sfodera diverse armi importanti al proprio arco. Tra le donne, ovviamente, il ...

