Calciomercato Juventus, lo scambio fa impazzire i tifosi: regalo per Ronaldo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Resta vigile sul Calciomercato la Juventus, con la dirigenza che studia un mega scambio. Nell’operazione un pupillo di Cristiano Ronaldo. Siamo oramai a gennaio e si infiamma il Calciomercato della Juventus. Rispetto agli anni precedenti, infatti, i bianconeri devono recuperare terreno dal Milan capolista, una situazione inedita per la compagine che da nove anni domina L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Resta vigile sulla, con la dirigenza che studia un mega. Nell’operazione un pupillo di Cristiano. Siamo oramai a gennaio e si infiamma ildella. Rispetto agli anni precedenti, infatti, i bianconeri devono recuperare terreno dal Milan capolista, una situazione inedita per la compagine che da nove anni domina L'articolo proviene da Inews.it.

Gazzetta_it : Colpo Juve: preso Rovella per 10 milioni, resterà al Genoa in prestito - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, #Rovella sempre più vicino: le ultime - forumJuventus : ? Affare fatto! Bryan #Reynolds alla #Juventus dall'#FCDallas per €8,5mln. Firmerà un contratto fino al 2025 e verr… - EasyMediaAsia : COLPO JUVENTUS: PRESO ROVELLA PER 10 MILIONI!!! IL NOSTRO PARERE: La Juventus ha acquistato Rovella dal Genoa: oper… - generacomplotti : RT @infoitsport: Calciomercato Juventus, Raiola smentisce le voci: “Solo fake news, nessuno mi ha…” -