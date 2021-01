Botti di Capodanno: strage di uccelli nella notte a Roma (Di venerdì 1 gennaio 2021) strage di uccelli a Roma. Sono centinaia le carcasse dei volatili trovati morti in strada, a causa dei Botti esplosi nella notte di Capodanno. Foto e video stanno facendo il giro dei social network, tra... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 1 gennaio 2021)di. Sono centinaia le carcasse dei volatili trovati morti in strada, a causa deiesplosidi. Foto e video stanno facendo il giro dei social network, tra...

