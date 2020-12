"Se non avete mai comprato Domani...". Stefano Feltri, la gaffe che farà infuriare De Benedetti | Guarda (Di giovedì 31 dicembre 2020) Troppo entusiasmo tradisce anche Stefano Feltri. Il giovane ma navigatissimo direttore di Domani, la nuova creatura di Carlo De Benedetti pensata per affossare definitivamente la sua ex corazzata, Repubblica, e assorbire nuovi lettori di sinistra, su Twitter ha fatto un post-pubblicità per l'edizione del 31 dicembre. "Se non avete mai comprato ?Domani?, fatelo Domani 32 dicembre: in edicola con il 2020 riassunto nei grafici di ?Filippo Teoldi e sull app con il meglio delle nostre firme". Escludendo gli effetti di un brindisi anticipato (anche se i Dpcm di Giuseppe Conte invoglierebbero eccome a saltare a pie' pari il cenone) e non sopravvalutando la potenza dell'Ingegnere, in grado di piegare anche il calendario, propenderemmo per una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Troppo entusiasmo tradisce anche. Il giovane ma navigatissimo direttore di, la nuova creatura di Carlo Depensata per affossare definitivamente la sua ex corazzata, Repubblica, e assorbire nuovi lettori di sinistra, su Twitter ha fatto un post-pubblicità per l'edizione del 31 dicembre. "Se nonmai?, fatelo32 dicembre: in edicola con il 2020 riassunto nei grafici di ?Filippo Teoldi e sull app con il meglio delle nostre firme". Escludendo gli effetti di un brindisi anticipato (anche se i Dpcm di Giuseppe Conte invoglierebbero eccome a saltare a pie' pari il cenone) e non sopravvalutando la potenza dell'Ingegnere, in grado di piegare anche il calendario, propenderemmo per una ...

Marcozanni86 : #Trovalintruso: che ci faceva #Macron a quel tavolo? Se ancora non avete capito chi comanda e cosa vuol dire 'inter… - EmilioCarelli : 'Avete realizzato un'impresa dai più considerata impossibile' uno dei passaggi della lettera inviata da #ChicoForti… - StefanoFeltri : Se non avete mai comprato ?@DomaniGiornale?, fatelo domani 32 dicembre: in edicola con il 2020 riassunto nei grafic… - Marcolit67 : RT @DelpapaMax: Ma lo volete capire o no che non ne usciremo vivi? Non lo avete sentito Conte? Le vacanze, ah non so che sarà. Ci terranno… - mpbp81 : Dirci che pontifex ha un figlio segreto non ha senso. Lo avete già scoperto. Buone feste. -

Ultime Notizie dalla rete : non avete La sindaca contro i rivali: “Non avete un piano per il futuro di Torino” La Stampa Mattarella non scopre le sue carte Accenni solo velati alla crisi

Le difficoltà del governo restano fuori dall’intervento. Il problema sarà affrontato. quando (e se) si presenterà ...

I ‘sopravvissuti’ di vicolo Bernava: dove sono i nostri affitti?

Storia di una palazzina 'sfiorata' dai lavori al Passante ferroviario, un accordo con Rfi e mensilità non pagate PALERMO – La storia della palazzina ‘sopravvissuta’ alle demolizioni di vicolo Bernava ...

Le difficoltà del governo restano fuori dall’intervento. Il problema sarà affrontato. quando (e se) si presenterà ...Storia di una palazzina 'sfiorata' dai lavori al Passante ferroviario, un accordo con Rfi e mensilità non pagate PALERMO – La storia della palazzina ‘sopravvissuta’ alle demolizioni di vicolo Bernava ...