SASSUOLO-MILAN: il gol da record di Leao / News (Di giovedì 31 dicembre 2020) MILAN News - La rete di Leao in SASSUOLO-MILAN è la più veloce della storia del calcio europeo ai massimi livelli. Rivediamo quel gol nella video News. Pianeta MILAN. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 31 dicembre 2020)- La rete diinè la più veloce della storia del calcio europeo ai massimi livelli. Rivediamo quel gol nella video. Pianeta

PietroMazzara : Il #Milan aveva chiesto info al #Sassuolo sullo status di #Scamacca al termine dell’ultimo Sassuolo-Milan, ricevend… - PianetaMilan : #VIDEO #SASSUOLOMILAN: il gol da record di #Leao / #News - ninoBertolino : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Milan, il Sassuolo spara alto per Scamacca - milansette : Gazzetta - Milan, il Sassuolo spara alto per Scamacca - sportli26181512 : #Governance #Notizie Pioli: «Il club non ha chiesto nulla ma vogliamo la Champions»: Pioli Milan Champions – «Il mo… -